Barcellona-Pjanic | è rottura | l’episodio prima della partita contro la Juventus

(Di lunedì 9 agosto 2021)sono scese in campo per il Trofeo Gamper, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-0. Il punteggio può essere considerato sicuramente bugiardo, la squadra di Massimiliano Allegri ha giocato bene nel primo ma non è riuscita a concretizzare le occasioni da gol. Sono arrivate comunque interessanti indicazioni per i bianconeri, la coppia Morata-Ronaldo si è mossa bene, l’ingresso di Chiesa ha cambiato. Laha bisogno di qualità a centrocampo e gli innesti potrebbero essere due.di ieri si è verificato un episodio che ...

2 La Juventus tratta Locatelli (Sassuolo) e). Secondo Tuttosport , le piste alternative per il centrocampo dei bianconeri portano a due francesi: Tchouameni del Monaco e Bakayoko del Chelsea, cercato anche da Milan e Napoli.Il 3 - 0 rifilato dalalla Juventus nel trofeo Gamper non è un buon biglietto da visita ...Crujiff Arena ha fatto ruotare tutti gli effettivi a disposizione lanciando occhiolini a. Il ...Barcellona e Juventus sono scese in campo per il Trofeo Gamper, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-0. Il punteggio può essere considerato sicuramente bugiardo, la squadra di Massimiliano Allegr ...In Barcellona-Juventus è stato fischiato a ripeteizione dalle tribune. Adesso per lui si profila una nuova esperienza. Da Allegri torna Pjanic ...