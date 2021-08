Barcellona-Juventus 3-0 | Allegri | “Soddisfatto della gara | possiamo fare un buon campionato”

(Di lunedì 9 agosto 2021) Il tecnicoMassimilianoha commentato la sconfitta contro ilin occasione del trofeo Gamper: “La squadra ha fatto una, malgrado il risultato. Siamo insieme solamente da pochi giorni e ci sono stati numerosi cambi. Inoltre ilè avanti a noi in termini di condizione ed abbiamo subito due gol evitabili. Nel complesso sono, ciò che conta è farsi trovare pronti il 22 agosto e battere l’Udinese“. Il tecnico dei bianconeri si è poi soffermato sui singoli: “Cristiano Ronaldo si sta allenando bene ...

Prima della gara stravinta contro la, i giocatori della rosa delsono stati presentati al pubblico dell'Estadi Johan Cruijff, l'impianto in cui si è disputata la sfida. Non c'era ...Il discorso è presto scivolato su Miralem Pjanic , esubero delsempre più vicino al ritorno alladopo una sola stagione, complice il nuovo flop di Aaron Ramsey anche da regista. ...Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta contro il Barcellona. Le sue parole.Il tecnico bianconero è fiducioso nonostante il ko: "Credo ci siano le prospettive giuste per fare una grande annata" ...