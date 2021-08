Barbara Floridia | No sanzioni | diamo altri ruoli a prof senza Green Pass

(Di lunedì 9 agosto 2021) “Ritengo che lepecuniarie contro i dirigenti scolastici e il personale scolastico siano un accanimento”. Così(M5S), sottosegretario al ministero dell’Istruzione nel governo Draghi, intervistata sul ‘Corriere della Sera’. “Sono favorevole ale anche al fatto che si debbano prendere provvedimenti per omesso controllo o per asdel. Ma non con leamministrative. Ci sono tanti metodi - spiega -. È davvero troppo sospendere i docenti e il personale Ata e togliere lo stipendio a chi ...

Nella sua cerchia di fedelissimi anche la ministra della Scuola Lucia Azzolina, la senatrice Barbara Floridia e Maria Domenica Castellone. In virtù delle polemiche scoppiate, la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia è intervenuta su Facebook per esprimere le sue perplessità. " Il malessere c'è " è innegabile " ed è dato ... Per i presidi che non controllano il green pass del personale scolastico nella norma è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a mille euro. "No, non è questa la strada - prosegue Floridia -. Intanto ...