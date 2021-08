Barbara D’Urso: «Ricorderò sempre le due scudisciate di papà col frustino da cavallo» (Di lunedì 9 agosto 2021) Barbara D’Urso, intervistata dal Corriere della Sera, parla della sua infanzia a Napoli. Vivevo a Napoli, in una casa meravigliosa, avevo tutto, poi, io ho sette anni e mamma si mette a letto. Ogni tanto, si alzava, poi, sempre meno. Le sue braccia erano sempre più nere, per le flebo. (…) Poi, all’improvviso, mamma non c’è più e di lei in casa non parleremo mai più. Come se quella tragedia fosse normale. Da allora mi porto dietro quest’imperativo di sopravvivenza e il rigore di mamma, che ho nel Dna». Com’era fatto questo rigore? «Di regole. Lei, pure malata, a letto, se la combinavo grossa mi faceva tirar su per le ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 agosto 2021), intervistata dal Corriere della Sera, parla della sua infanzia a Napoli. Vivevo a Napoli, in una casa meravigliosa, avevo tutto, poi, io ho sette anni e mamma si mette a letto. Ogni tanto, si alzava, poi,meno. Le sue braccia eranopiù nere, per le flebo. (…) Poi, all’improvviso, mamma non c’è più e di lei in casa non parleremo mai più. Come se quella tragedia fosse normale. Da allora mi porto dietro quest’imperativo di sopravvivenza e il rigore di mamma, che ho nel Dna». Com’era fatto questo rigore? «Di regole. Lei, pure malata, a letto, se la combinavo grossa mi faceva tirar su per le ...

