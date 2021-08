Atletica | Marcell Jacobs rivela | “Fastidio al ginocchio in staffetta | sentivo delle fitte”

(Di lunedì 9 agosto 2021)è stato uno dei grandi protagonistiOlimpiadi di Tokyo 2020. Il velocista italiano ha infatti vinto i 100 metri (con tanto di roboante record europeo di 9.80, migliorando di sei centesimi il precedente) e ha contribuito in maniera rilevante al trionfo della 4×100 (demolendo il record nazionale e scendendo fino a un tempestoso 37.50, quinto tempo mondiale all-time). Il bresciano ha fatto sognare una Nazione intera, che mai avrebbe pensato di poter gustarsi una medaglia d’oro a cinque cerchi nella gara simbolo dei Giochi e di festeggiare per un successo dellaveloce a questi livelli. Il 26enne ...

...italiana ha sfilato guidata daJacobs, scelto dal Coni come portabandiera dopo la grande Olimpiade che lo ha visto conquistare due medaglie d'oro, nei 100 e nella 4X100 dileggera. ...Con loro sono rientrati in Italia nelle scorse ore, a conclusione delle Olimpiadi, gli altri campioni dell'leggera nella velocità:Jacobs oro nei 100 e, con Lorenzo Patta, Eseosa ...Il 26enne ha fatto credere che anche l’impossibile può diventare possibile, facendo entrare l’Italia dell’atletica leggera in una nuova dimensione. Marcell Jacobs dovrebbe correre il prossimo 21 ...Per Marcell Jacobs l’oro nei 100 metri sa di autentico riscatto. Perché è riuscito ad agguantare il sogno dopo una vita tortuosa, tutta sacrifici e difficoltà. E lo ha fatto alla velocità della luce, ...