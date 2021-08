Arriva tardi in aeroporto e perde il volo: 34enne tenta di imbarcarsi sdraiandosi sul nastro dei bagagli, arrestato (Di lunedì 9 agosto 2021) È Arrivato in aeroporto in ritardo e, quando ha visto che il check in per il suo volo era chiuso ormai da 35 minuti, ha iniziato a dare in escandescenze e si è sdraiato sul nastro trasportatore dei bagagli nella vana e folle speranza di potersi così imbarcare sull’aereo. È quanto ha fatto un 34enne inglese all’aeroporto di East Midlands, in Gran Bretagna, come riferisce la Bbc: l’uomo doveva partire per la Polonia e non ha accettato di aver perso l’aereo a causa del suo ritardo. Per fermarlo è dovuta intervenire la polizia, che lo ha recuperato dal nastro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) Èto inin ritardo e, quando ha visto che il check in per il suoera chiuso ormai da 35 minuti, ha iniziato a dare in escandescenze e si è sdraiato sultrasportatore deinella vana e folle speranza di potersi così imbarcare sull’aereo. È quanto ha fatto uninglese all’di East Midlands, in Gran Bretagna, come riferisce la Bbc: l’uomo doveva partire per la Polonia e non ha accettato di aver perso l’aereo a causa del suo ritardo. Per fermarlo è dovuta intervenire la polizia, che lo ha recuperato dal...

