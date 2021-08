Apple scansiona gli iPhone alla ricerca di immagini pedopornografiche (Di lunedì 9 agosto 2021) Apple ha svelato i piani per scansionare gli iPhonealla ricerca di immagini di abusi sessuali su minori, suscitando applausi dai gruppi per la protezione dei bambini ma sollevando la preoccupazione di alcuni ricercatori sulla sicurezza che il sistema possa essere utilizzato in modo improprio dai governi che cercano di sorvegliare i propri cittadini. Apple ha affermato che la sua app di messaggistica utilizzerà l’apprendimento automatico sul dispositivo per avvisare sui contenuti sensibili senza rendere le comunicazioni private leggibili dall’azienda. Lo ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 9 agosto 2021)ha svelato i piani perre glididi abusi sessuali su minori, suscitando applausi dai gruppi per la protezione dei bambini ma sollevando la preoccupazione di alcunitori sulla sicurezza che il sistema possa essere utilizzato in modo improprio dai governi che cercano di sorvegliare i propri cittadini.ha affermato che la sua app di messaggistica utilizzerà l’apprendimento automatico sul dispositivo per avvisare sui contenuti sensibili senza rendere le comunicazioni private leggibili dall’azienda. Lo ...

