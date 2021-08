Apple e pedopornografia | la nobiltà del fine non giustifica i mezzi

(Di lunedì 9 agosto 2021) (Articolo scritto assieme ad Andrea Monti, Professore incaricato di Digital Law, Università di Chieti-Pescara)ha recentemente annunciato l’intenzione di scansionare, per ora nei soli Stati Uniti d’America, il contenuto dei dispositivi dei suoi milioni di utenti alla ricerca di immagini pedopornografiche. Fatto che ha innescato un dibattito globale di magnitudine enorme. È comprensibile, ma difficilmente accettabile. Due questioni, tra le tante relative alla governance dell’ecosistema digitale, emergono prepotenti: il ruolo dei soggetti privati nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici e i limiti alla comprimibilità dei diritti fondamentali – riservatezza, ...

StefducFi : RT @PornoNoblogs: Senza troppo rumore Apple ha deciso che mettere naso nei contenuti personali degli utenti è giusto con la scusa della lot… - malcom_une : RT @PornoNoblogs: Questo significa che da oggi governi (e potenzialmente tanti altri soggetti) hanno modo di leggere i contenuti personali… - smallyesbigno : RT @PornoNoblogs: Senza troppo rumore Apple ha deciso che mettere naso nei contenuti personali degli utenti è giusto con la scusa della lot… - eravamoindiani : RT @PornoNoblogs: Senza troppo rumore Apple ha deciso che mettere naso nei contenuti personali degli utenti è giusto con la scusa della lot… - radioila : RT @PornoNoblogs: Senza troppo rumore Apple ha deciso che mettere naso nei contenuti personali degli utenti è giusto con la scusa della lot… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple pedopornografia

Facciamo un passo indietro: come faha riconoscere le immagini di? Il termine tecnico utilizzato negli Stati Uniti per indicare questi materiali è CSAM, Child Sexual Abuse ...... cosa prevede il nuovo Regolamento Ue contro laonline. Scorza (Privacy): 'Avvertire gli utenti. Se qualcosa va storto conseguenze drammatiche'fa della tutela della privacy ...(Articolo scritto assieme ad Andrea Monti, Professore incaricato di Digital Law, Università di Chieti-Pescara)Apple ha recentemente annunciato l’intenzione di scansionare, per ora nei ...Se il sistema riconoscerà una corrispondenza con quelle di abusi conservata nell’archivio del Ncmec, creerà un voucher di sicurezza crittografico contenente il responso. La perplessità degli esperti: ...