Anziani: boom di richieste per il servizio di accompagnamento per contrastare la solitudine estiva (Di lunedì 9 agosto 2021) Con l'arrivo dell'estate, anche quest'anno migliaia di Anziani resteranno da soli a casa. Le città si svuotano, così come le strade, i parchi e i quartieri, lasciando le persone più fragili prive di quei punti di riferimento fondamentali per vivere con serenità. È per questo che, negli ultimi anni, sono aumentate le richieste di servizi di accompagnamento agli Anziani: una forma di assistenza e di trasporto sicura, che nasce con lo scopo di contrastare la solitudine e quel senso di emarginazione che spesso affligge le persone durante la stagione estiva.

