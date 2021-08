Anticipazioni Controcorrente, stasera in tv: temi, interviste, chi sono gli ospiti di lunedì 9 agosto (Di lunedì 9 agosto 2021) Controcorrente andrà in onda stasera, lunedì 9 agosto 2021, in prima serata su Rete 4. Al centro della puntata il dibattito sul green pass, la misura varata dal Governo per fronteggiare la risalita dei contagi e incentivare la vaccinazione. Se ne parlerà con il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il prof. Fabrizio Pregliasco, il senatore Ignazio La Russa (FdI), Nunzia De Girolamo, Antonio Padellaro e Maria Giovanna Maglie. Controcorrente lunedì 9 agosto 2021: i temi Ecco tutti gli altri temi che verranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 agosto 2021)andrà in onda2021, in prima serata su Rete 4. Al centro della puntata il dibattito sul green pass, la misura varata dal Governo per fronteggiare la risalita dei contagi e incentivare la vaccinazione. Se ne parlerà con il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il prof. Fabrizio Pregliasco, il senatore Ignazio La Russa (FdI), Nunzia De Girolamo, Antonio Padellaro e Maria Giovanna Maglie.2021: iEcco tutti gli altriche verranno ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni #Controcorrente, stasera in tv: temi, interviste, chi sono gli ospiti di lunedì 9 agosto - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Controcorrente' del 2 agosto alle 21.20 su Rete 4: ospite Matteo Salvini) Segui su: La… - CorriereUmbria : Stasera in tv 2 agosto su Rete 4 c'è Controcorrente: anticipazioni e ospiti #Controcorrente #Rete4 #Salvini… - zazoomblog : Anticipazioni Controcorrente stasera in tv: temi interviste chi sono gli ospiti di lunedì 2 agosto -… - CorriereCitta : Anticipazioni #Controcorrente, stasera in tv: temi, interviste, chi sono gli ospiti di lunedì #2agosto -