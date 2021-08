Andrew Cuomo, dopo le accuse di molestie sessuali si dimette Melissa DeRosa, braccio destro del governatore di New York (Di lunedì 9 agosto 2021) Si è dimessa Melissa DeRosa, 38 anni e braccio destro del governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, che nei giorni scorsi è stato accusato dalla procuratrice generale Letitia James di aver molestato sessualmente una decina di donne tra cui alcune sue dipendenti. Anni di servizio a fianco di Cuomo – anche quando molti dei suoi collaboratori avevano abbandonato l’attuale governatore americano – DeRosa ha rassegnato le sue dimissioni dopo la pubblicazione del rapporto di accusa che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) Si è dimessa, 38 anni edeldello Stato di New, che nei giorni scorsi è stato accusato dalla procuratrice generale Letitia James di aver molestato sessualmente una decina di donne tra cui alcune sue dipendenti. Anni di servizio a fianco di– anche quando molti dei suoi collaboratori avevano abbandonato l’attualeamericano –ha rassegnato le sue dimissionila pubblicazione del rapporto di accusa che ha ...

