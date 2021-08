Amici: Tancredi sul palco con Rudy Zerbi (Di lunedì 9 agosto 2021) Dopo l’esperienza ad Amici 20, Tancredi, il cantante che era nel team di Arisa, ha ritrovato uno dei coach del talent condotto da Maria De Filippi: Rudy Zerbi. Entrambi, infatti, hanno partecipato alla manifestazione Deejay on Stage di Riccione, dove c’è stato spazio anche per qualche divertente battuta. Tancredi e Rudy Zerbi si sono rivisti dopo l’esperienza di Amici 20. Il cantante milanese era stato scelto da Arisa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 9 agosto 2021) Dopo l’esperienza ad20,, il cantante che era nel team di Arisa, ha ritrovato uno dei coach del talent condotto da Maria De Filippi:. Entrambi, infatti, hanno partecipato alla manifestazione Deejay on Stage di Riccione, dove c’è stato spazio anche per qualche divertente battuta.si sono rivisti dopo l’esperienza di20. Il cantante milanese era stato scelto da Arisa Articolo completo: dal blog SoloDonna

