Allerta meteo: l’Italia rischia di bruciare, caldo infernale (Di lunedì 9 agosto 2021) Il caldo africano sta per invadere l’Italia per almeno una settimana. L’Allerta meteo è arrivata dalla Protezione Civile. caldo africano (Adobe Stock)Anche quest’anno il famosissimo anticiclone africano sta arrivando in Italia. Il caldo africano invaderà le regioni italiane per la quarta ondata in questa stagione. Tuttavia, a differenza delle precedenti, questa potrebbe essere non solo la più rilevante per quanto riguarda le temperature elevate, ma anche quella più duratura. Infatti, soprattutto le regioni dell’Italia centro-meridionale, potrebbero ... Leggi su chenews (Di lunedì 9 agosto 2021) Ilafricano sta per invadereper almeno una settimana. L’è arrivata dalla Protezione Civile.africano (Adobe Stock)Anche quest’anno il famosissimo anticiclone africano sta arrivando in Italia. Ilafricano invaderà le regioni italiane per la quarta ondata in questa stagione. Tuttavia, a differenza delle precedenti, questa potrebbe essere non solo la più rilevante per quanto riguarda le temperature elevate, ma anche quella più duratura. Infatti, soprattutto le regioni delcentro-meridionale, potrebbero ...

Advertising

DPCgov : ??Lunedì 9 agosto ???? #allertaARANCIONE nella Provincia Autonoma di Bolzano. ??Consulta il bollettino per conoscere… - ComuneMI : ??Per domani, mercoledì 4 agosto, alle 12 ? è stata emanata un'allerta #meteo gialla per rischio idrogeologico e per… - bbshtup : Buongiorno con allerta meteo temperature elevate. Sto già sudando, ho paura di quei 42° previsti per mercoledì - tryinggtimes : Madonna qui hanno dato allerta meteo per il caldo - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Allerta meteo, temperature alte e rischio incendi da domani LEGGI LA NEWS:… -