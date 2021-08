Alle prossime elezioni ci sarà un nuovo partito unico di centrodestra, spiega Silvio Berlusconi (Di lunedì 9 agosto 2021) Anche Silvio Berlusconi, in un’intervista alla Stampa, dice la sua sul Green Pass in azienda e commenta la nuova disposizione del centrodestra italiano. Il leader di Forza Italia è fermo e deciso: «Il vaccino è fondamentale per sé stessi e per ridurre il rischio di infettare gli altri, quindi è una tutela della libertà di tutti di non ammalarsi. Lo spiegherei ai collaboratori delle aziende che ho fondato, se ancora me ne occupassi e nel caso qualcuno si ostinasse a rifiutare il vaccino cercherei prima di tutto un modo per farlo lavorare non a contatto con gli altri». Una posizione che riprende il volere di Draghi, con il quale ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 9 agosto 2021) Anche, in un’intervista alla Stampa, dice la sua sul Green Pass in azienda e commenta la nuova disposizione delitaliano. Il leader di Forza Italia è fermo e deciso: «Il vaccino è fondamentale per sé stessi e per ridurre il rischio di infettare gli altri, quindi è una tutela della libertà di tutti di non ammalarsi. Lo spiegherei ai collaboratori delle aziende che ho fondato, se ancora me ne occupassi e nel caso qualcuno si ostinasse a rifiutare il vaccino cercherei prima di tutto un modo per farlo lavorare non a contatto con gli altri». Una posizione che riprende il volere di Draghi, con il quale ...

