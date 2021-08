Addio ad Anna Martelli, la nonna di 'Masterchef' amata da tutti (Di lunedì 9 agosto 2021) Si è spenta a 74 anni Anna Martelli. Con la sua simpatia contagiosa aveva conquistato tutti durante l'ottava edizione di Masterchef , nel 2019. La notizia della sua morte è stata data proprio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 9 agosto 2021) Si è spenta a 74 anni. Con la sua simpatia contagiosa aveva conquistatodurante l'ottava edizione di, nel 2019. La notizia della sua morte è stata data proprio ...

