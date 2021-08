Zuppa di Porro dell’8 agosto 2021

(Di domenica 8 agosto 2021)di. Sul corsera scopriamo dal titolo che il Vaccino diventa un farmaco annuale: muna dose all’anno intimano. Il green pass fa ancora discutere così come l’obbligo a scuola. Ma fermi tutti abbiamo un problema la relazione di Figliuolo, qualle che con i marescialli per Sorgi ci deve comandare, è diversa dalle dichiarazioni del ministro fatte solo ieri. Fubini non abbiamo il big tech, ma abbiamo il green deal, che ci salverà: follia Molinari e le medagli dimostra l’importanza dei diritti: viene da ridere proprio ora che li cancelliamo. Giordano contro la rtorica. Ma anche sti scalmanati che vanno sotto le finestre della Stampa ad urlare a ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Caos #greenpass, Draghi e il reddito di cittadinanza e la vicenda #Tabacci. Questo e altro nella #zuppadiporro de… - NicolaPorro : ?? Ancora confusione su #contagi e #ricoveri, Unicredit salva #Mps dal tracollo, la storia imbarazzante del magistra… - NicolaPorro : ?? Il #greenpass sul lavoro e il regime-farsa, il M5s fibrilla sulla giustizia, #Draghi tira fuori le carte sui golp… - dievve : Zuppa di Porro - Profilo3Marco : RT @NicolaPorro: ?? Il pensiero unico su vaccini e #greenpass, le ultime su #Palamara, i conti in tasca a #Mps. Questo e altro nella #zuppad… -

Ultime Notizie dalla rete : Zuppa Porro

Nicola Porro

Volete provare anche voi? Ingredienti Per i noodles: Julia Mulino Farina - 200 gr Uova - 2 pezzi Sale - 1/2 cucchiaino Per la: Julia Mulino Carota - 1 pz Cipolla - 2 pz Sedano - 2 gambi- ...Descrizione Prepara una semplicedi broccoli e formaggio erborinato , è congelabile in modo ... Ingredienti 1 cipolla, tagliata finemente 1 gambo di sedano, affettato 1, affettato 1 patata ...00:00 Lo spot di Forza Italia per il green pass mi lascia senza parole... 02:10 Nel frattempo i contagi sono schizzati a centomila? Macché, ma non merita ...Fa caldo. Lo diciamo tutte le estati. E tutte le volte ci viene voglia di spegnere i fuochi della cucina. La soluzione c’è, ed è l’adorabile gazpacho, zuppa fredda a base di verdure crude come peperon ...