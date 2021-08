Advertising

istsupsan : ??? #COVID19, CON L'INTRODUZIONE DELLE 'ZONE' EVITATI 25MILA #RICOVERI SOLO NEL PRIMO MESE ??Ridotto Rt ??13-19% zona… - fattoquotidiano : E intanto la Sardegna sarebbe in zona gialla [di Giacomo Salvini] - davidexy : - Che fai a Ferragosto? - mi preparo alla zona gialla #Sicilia - infoitinterno : Sicilia, si avvicina la zona gialla: aumentano contagi e ricoveri DATI - infoitinterno : Zona gialla: Sicilia, Sardegna e Liguria a rischio (prima di settembre). Allerta Lazio e Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla

COVID Sicilia può tornaregià dopo Ferragosto COVID19 Variante Lambda spaventa gli Usa, gli esperti: 'Presenta... COVID19 Green Pass, quando può essere revocato: dalla notifica... PUGLIA ...La Sicilia potrebbe andare inanche prima di settembre . Due le date in cui potrebbe avvenire il passaggio. Nella migliore delle ipotesi, con l'attuale ritmo di ospedalizzazioni, lapotrebbe scattare lunedì ...Sono circa 50 gli incendi divampati oggi in Sicilia in una torrida domenica di agosto. Una giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando di Palermo, per i forestali e per il personale ...Tre REGIONI a rischio ZONA GIALLA per l'aumento dei contagi da COVID-19 Sono tre le Regioni che rischiano la ZONA GIALLA tra pochi giorni o settimane. I contagi crescono e di conseguenza, anche se mol ...