Zazzaroni: l’anno scorso Lukaku si accordò con il City, poi si offese perché Guardiola voleva Messi (Di domenica 8 agosto 2021) Sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni rivela che già un anno fa Romelu Lukaku provò a tornare in Premier, senza successo. Si era messo d’accordo con il City, ma poi si era offeso perché Guardiola aveva manifestato interesse per Messi e si era tirato indietro, scegliendo di restare all’Inter. “Un soggettone, il belga: per un paio di anni ho creduto nella sua completa adesione alla causa interista, essendosi legato anima, corpo – e portafoglio – a Conte. Almeno così mi era sembrato. Di recente, però, sono venuto a sapere che già l’estate scorsa, dopo la prima stagione a Milano, aveva ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 agosto 2021) Sul Corriere dello Sport Ivanrivela che già un anno fa Romeluprovò a tornare in Premier, senza successo. Si era messo d’accordo con il, ma poi si era offesoaveva manifestato interesse pere si era tirato indietro, scegliendo di restare all’Inter. “Un soggettone, il belga: per un paio di anni ho creduto nella sua completa adesione alla causa interista, essendosi legato anima, corpo – e portafoglio – a Conte. Almeno così mi era sembrato. Di recente, però, sono venuto a sapere che già l’estate scorsa, dopo la prima stagione a Milano, aveva ...

