Zangrillo: "Basta con il bollettino covid. Per chi è sano di mente questi numeri non hanno senso" (Di domenica 8 agosto 2021) Basta con questo stillicidio dei numeri quotidiano. Torna ad attaccare, Alberto Zangrillo. Senza ipocrisie, in modo diretto, torna a brutto muso, stigmatizzando il "Calvario" perpetuo del bollettino covid. numeri ormai senza senso nella modalità con cui vengono snocciolati. Il primario del San Raffaele di Milano lo spiega e lo scrive su Fb: in questa fase in cui siamo, nella cosiddetta quarta ondata, i numeri relativamente bassi non giustificano secondo il suo punto di vista l'angoscioso aggiornamento ...

