Zaccheo è il candidato sindaco del centrodestra per Latina (Di domenica 8 agosto 2021) Confermato il nome dell'ex primo cittadino: "Latina merita di tornare ad essere protagonista nel panorama provinciale, regionale e nazionale" Leggi su ilgiornale (Di domenica 8 agosto 2021) Confermato il nome dell'ex primo cittadino: "merita di tornare ad essere protagonista nel panorama provinciale, regionale e nazionale"

Ultime Notizie dalla rete : Zaccheo candidato sindaco Zaccheo è il candidato sindaco del centrodestra per Latina Il comunicato " Vincenzo Zaccheo è il candidato sindaco del centrodestra per Latina ", è quanto si legge nella nota congiunta di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Cambiamo - Coraggio Italia, Udc ...

Tanto tuonò che piovve: Zaccheo è il candidato - Alla fine la dichiarazione ufficiale è arrivata. Con oltre un giorno e mezzo di ritardo e dopo una serie di stop and go al limite della farsa. Vincenzo Zaccheo è il candidato sindaco del centrodestra per Latina : la dichiarazione porta la firma congiunta di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Cambiamo - Coraggio Italia, Udc e Rinascimento con ...

