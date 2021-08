WhatsApp, nuovo trucco stravolge tutto: nessuno se ne accorgerà (Di domenica 8 agosto 2021) Spunta su WhatsApp un nuovo trucco pronto a cambiare le carte in regola. Andiamo a vedere in cosa consiste e come sarà possibile utilizzarlo. WhatsApp continua ad essere l’applicazione più utilizzata al mondo per lo scambio di messaggi e chiamate gratuite. Spesso però uno dei problemi che affliggono l’applicazione è proprio quello della privacy. Infatti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Spunta suunpronto a cambiare le carte in regola. Andiamo a vedere in cosa consiste e come sarà possibile utilizzarlo.continua ad essere l’applicazione più utilizzata al mondo per lo scambio di messaggi e chiamate gratuite. Spesso però uno dei problemi che affliggono l’applicazione è proprio quello della privacy. Infatti L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

robertina_xx : Avete visto il nuovo aggiornamento whatsapp? Si possono mandare foto ma non essere utilizzate,si cancellano in auto… - tecnoandroidit : Telegram: nuovo aggiornamento arrivato ad agosto batte WhatsApp - Siete tutti pronti ad accettare Telegram ed il s… - softglxm : Ero triste e stavo rileggendo i miei messaggi nei preferiti di whatsapp e ci sono solo quelli del gruppo con le mie… - interclubpavia : #InterClub Stagione 21/22 ?? speriamo di tornare alla normale vita di Club pre-Covid. Nella foto il nuovo welcome ki… - chiarille03 : RT @grg_tpwk: sappiamo tutti a cosa serve il nuovo aggiornamento di whatsapp -