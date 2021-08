Volley femminile | Olimpiadi Tokyo | l’Italia chiude al 6° posto La classifica finale | USA in trionfo

(Di domenica 8 agosto 2021) Si è concluso il torneo dialledi2021. Gli USA hanno conquistato la medaglia d’oro sconfiggendo il Brasile in unaa senso unico, dove le americane hanno giganteggiato in lungo e in largo: primoa cinque cerchi per la corazzata a stelle e strisce, che riscatta i due atti conclusivi persi nel recente passato contro le verdeoro. La Serbia, grande favorita della vigilia, si consola con la medaglia di bronzo, lasciando giù dal podio la sorprendente Corea del Sud., tra le pretendenti al titolo ma crollata al cospetto ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Italia-Serbia vale un posto tra le prime quattro semifinaliste nel volley femminile. Appuntamento il 4 agosto, pron… - AndyOlyWomen : @eifranz2 @Italbasket e gli europei del volley femminile e maschile - zazoomblog : LIVE Brasile-Stati Uniti 0-1 (21-25 4-2) finale volley femminile Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA - #Brasile-St… - RaiSport : ?? #Volley femminile: oro agli #StatiUniti #Brasile sconfitto con un netto 3-0 ?? - Zavits74 : Volley femminile: #TeamUSA macchina da guerra come al solito, cinica e inarrestabile, e manco c'hanno un campionato… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile

OA Sport

... le gare di oggi in diretta Ore 8.00 GLI STATI UNITI VINCONO L'ORO NELMedaglia d'oro per gli Stati Uniti nel. Nel terzo set non c'è storia (25 - 14) e le americane possono ...La diretta testuale di Brasile - Stati Uniti , finale per l'oro del torneo dialle Olimpiadi di Tokyo 2020. Entrambe le squadre arrivano da due nette vittorie per 3 - 0: le brasiliane contro la sorpresa Corea del Sud, le statunitensi contro le campionesse ...Si è concluso il torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli USA hanno conquistato la medaglia d'oro sconfiggendo il Brasile in una finale a senso unico, dove le americane hanno gigan ...Stati Uniti show nella finale del volley femminile a Tokyo 2020. Gli USA vincono le prima medaglia d'oro della loro storia in questa disciplina ...