Volley femminile, Olimpiadi Tokyo: la Serbia si consola col bronzo. Boskovic 33 punti, Corea del Sud ko (Di domenica 8 agosto 2021) La Serbia ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le Campionesse del Mondo hanno demolito la Corea del Sud con un secco 3-0 (25-18; 25-15; 25-15) e si sono così confermate sul podio a cinque cerchi dopo l'argento di Rio 2016. Le ragazze di coach Zoran Terzic si sono consolate con il terzo posto dopo aver perso nettamente contro gli USA in semifinale, ma non sono riuscite a completare lo Slam da favorite della vigilia (sono anche Campionesse d'Europa). Grande dispiacere per le asiatiche guidate da ...

