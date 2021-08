Vieira vicino al trasferimento allo Sheffield, si riapre la pista per Berge al Napoli (Di domenica 8 agosto 2021) Quasi fatta per l'arrivo di Ronaldo Vieira allo Sheffield Utd, il calciatore in forza alla Sampdoria, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Secolo XIX, sarebbe pronto a trasferirsi in Inghilterra per la prossima stagione. Questa operazione di mercato in entrata delle "Blades" potrebbe liberare il centrocampista norvegese, Sander Berge, che è stato a lungo un obiettivo di mercato del Napoli. Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 agosto 2021) Quasi fatta per l'arrivo di RonaldoUtd, il calciatore in forza alla Sampdoria, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Secolo XIX, sarebbe pronto a trasferirsi in Inghilterra per la prossima stagione. Questa operazione di mercato in entrata delle "Blades" potrebbe liberare il centrocamnorvegese, Sander, che è stato a lungo un obiettivo di mercato del

Advertising

ilnapolionline : Vieira vicino allo Sheffield, Berge in direzione Napoli? - - Transfer_____77 : ??Ronaldo Vieira in uscita dalla Sampdoria: è vicino allo Sheffield United??? - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - #Empoli insiste per #Pinamonti, cerca di avere #Luperto in prestito e ha chiesto #Tonelli alla… -