VIDEO Olimpiadi Tokyo. Federica Pellegrini sfila da membro del CIO nella Cerimonia di Chiusura (Di domenica 8 agosto 2021) Per Federica Pellegrini le soddisfazioni continuano anche fuori dall’acqua. La campionessa veneta ha infatti preso parte alla Cerimonia di Chiusura da membro del CIO. Motivo di orgoglio dunque per la Divina, che saluta i suoi ultimi Giochi Olimpici da protagonista in vasca, ma potrà dar seguito alla sua passione per lo sport con la sua nuova e prestigiosa carica. Ricordiamo che Federica è stata eletta membro della Commissione Atleti del CIO, e che chiuderà la sua memorabile carriera nella imminente tappa dell’ISL di Napoli. La nuotatrice azzurra ha già ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Perle soddisfazioni continuano anche fuori dall’acqua. La campionessa veneta ha infatti preso parte alladidadel CIO. Motivo di orgoglio dunque per la Divina, che saluta i suoi ultimi Giochi Olimpici da protagonista in vasca, ma potrà dar seguito alla sua passione per lo sport con la sua nuova e prestigiosa carica. Ricordiamo cheè stata elettadella Commissione Atleti del CIO, e che chiuderà la sua memorabile carrieraimminente tappa dell’ISL di Napoli. La nuotatrice azzurra ha già ...

Advertising

Eurosport_IT : Tokyo saluta le Olimpiadi così, che bello ????? #Tokyo2020 | #ClosingCeremony - Eurosport_IT : 'Prima dell'ultimo esercizio abbiamo detto: 'l'abbiamo voluto con ogni fibra del nostro cuore, andiamo a penderci i… - andreapurgatori : #Desalu oro olimpico, la madre Veronica: «Scusate se non vengo in tv, ma stanotte lavoro come badante»… - Samuele11360335 : RT @Eurosport_IT: Tokyo saluta le Olimpiadi così, che bello ????? #Tokyo2020 | #ClosingCeremony - Franca32833698 : RT @repubblica: Nel medagliere da record dell’Italia spiccano Lombardia e Puglia con 7 ori su 10 -