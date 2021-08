VIDEO Olimpiadi Tokyo, Cerimonia di Chiusura. La passerella conclusiva degli atleti azzurri (Di domenica 8 agosto 2021) I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono giunti al termine. La Cerimonia di Chiusura si è svolta come di consueto tra i mille colori delle delegazioni partecipanti, ed i sorrisi degli atleti che torneranno nelle rispettive nazioni. Per l’Italia l’edizione appena trascorsa rappresenta un punto di svolta epocale. Gli azzurri hanno raggiunto vette soltanto finora sognate in alcune discipline, mentre negli sport di squadra urge un profondo rinnovamento. Decimi nel medagliere, record di medaglie totali con 10 ori, 10 argenti e 10 bronzi, sempre a podio in ogni giornata di questi Giochi e ben 19 ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) I Giochi Olimpici di2020 sono giunti al termine. Ladisi è svolta come di consueto tra i mille colori delle delegazioni partecipanti, ed i sorrisiche torneranno nelle rispettive nazioni. Per l’Italia l’edizione appena trascorsa rappresenta un punto di svolta epocale. Glihanno raggiunto vette soltanto finora sognate in alcune discipline, mentre negli sport di squadra urge un profondo rinnovamento. Decimi nel medagliere, record di medaglie totali con 10 ori, 10 argenti e 10 bronzi, sempre a podio in ogni giornata di questi Giochi e ben 19 ...

Advertising

Eurosport_IT : Tokyo saluta le Olimpiadi così, che bello ????? #Tokyo2020 | #ClosingCeremony - Eurosport_IT : 'Prima dell'ultimo esercizio abbiamo detto: 'l'abbiamo voluto con ogni fibra del nostro cuore, andiamo a penderci i… - andreapurgatori : #Desalu oro olimpico, la madre Veronica: «Scusate se non vengo in tv, ma stanotte lavoro come badante»… - JJ_Blue1 : RT @Iperbole_: Il momento in cui #Tamberi e #Barshim si scambiano le medaglie d'oro. Commozione che solo le Olimpiadi sanno regalare ? ht… - BirbaeEmilia : RT @Eurosport_IT: Tokyo saluta le Olimpiadi così, che bello ????? #Tokyo2020 | #ClosingCeremony -