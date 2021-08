VIDEO – Basket femminile, Olimpiadi Tokyo: USA-Giappone 90-75, le americane si prendono l’oro domando le nipponiche (Di domenica 8 agosto 2021) Pronosticato da tutti, ma non per questo un oro scontato: nel torneo di Basket femminile, alle Olimpiadi di Tokyo, gli USA salgono sul gradino più alto del podio superando nella finalissima un sorprendente Giappone con il risultato di 90-75. Sue Bird e Diana Taurasi contribuiscono, assieme alle loro compagne, al settimo successo statunitense della storia nello scenario ai Cinque Cerchi faticando, forse più del dovuto, contro le rivali nipponiche che, trascinate da Maki Tamada e Nako Motohashi, hanno provato in tutti i modi a vendere cara la pelle. Andiamo ora a rivivere le emozioni del ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Pronosticato da tutti, ma non per questo un oro scontato: nel torneo di, alledi, gli USA salgono sul gradino più alto del podio superando nella finalissima un sorprendentecon il risultato di 90-75. Sue Bird e Diana Taurasi contribuiscono, assieme alle loro compagne, al settimo successo statunitense della storia nello scenario ai Cinque Cerchi faticando, forse più del dovuto, contro le rivaliche, trascinate da Maki Tamada e Nako Motohashi, hanno provato in tutti i modi a vendere cara la pelle. Andiamo ora a rivivere le emozioni del ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! SEEE!' ?????????? ?? Segui LIVE Italia-Nigeria: - edu_inaf : Avete visto il torneo di #basket a #Tokyo2020? Secondo voi in quale corpo del #SistemaSolare il basket sarebbe più… - Mauro_Serafin : RT @Curci_Andrea: @Mauro_Serafin Quando mi capita di vedere il basket femminile non faccio altro che pensare a questa scena di Futurama. ht… - Curci_Andrea : @Mauro_Serafin Quando mi capita di vedere il basket femminile non faccio altro che pensare a questa scena di Futura… - TWINSSEBASTIANI : ???Vedi il Video?? 'TwinsSebastiani Sport Basket' - EMANUELE MUSCI FA PARTE DELLA VIRTUS BASKET CIVITANOVA - 08.08.20… -