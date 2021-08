Viaggi di istruzione, si possono fare da zona bianca a zona bianca (Di domenica 8 agosto 2021) Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e Viaggi d'istruzione, purché si rimanga in aree del medesimo colore bianco. A specificarlo è il Ministero dell'istruzione nel documento di avvio del prossimo anno scolastico, Piano scuola 2021/22 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 agosto 2021) Nei territori insarà possibile effettuare uscite didattiche ed', purché si rimanga in aree del medesimo colore bianco. A specificarlo è il Ministero dell'nel documento di avvio del prossimo anno scolastico, Piano scuola 2021/22 L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Viaggi di istruzione si possono fare da zona bianca a zona bianca - #Viaggi #istruzione #possono #bianca - marisamoles : Visto che il cambio di colore non è prevedibile a lungo termine,come si fa a programmare un viaggio di istruzione c… - orizzontescuola : Viaggi di istruzione, si possono fare da zona bianca a zona bianca - orizzontescuola : Piano scuola: via libera ai viaggi d’istruzione, ma solo in zona bianca con rispetto norme - iirpo : RT @TecnicaScuola: Piano scuola: tornano i viaggi di istruzione, ma solo nelle zone bianche -- -