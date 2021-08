Vera Gemma e la lite con Antonella Elia: il commento social choc: ' Stai diventando una pornostar' (Di domenica 8 agosto 2021) Si è parlato di una lite fra Vera Gemma e Antonella Elia dopo che l'ex opinionista del Grande Fratello Vip . Il mistero sul presunto scontro però è finito, dato che sul caso è intervenuta proprio Vera ... Leggi su leggo (Di domenica 8 agosto 2021) Si è parlato di unafradopo che l'ex opinionista del Grande Fratello Vip . Il mistero sul presunto scontro però è finito, dato che sul caso è intervenuta proprio...

lamescolanza : Vera Gemma difende Antonella Elia: ”Accanimenti inutili” - Donatel65682407 : @alesi_eleonora Un vera gemma preziosa come lo è tutto l'album. Indimenticabile? - copsalee : appena visto vera gemma sto piangendo - PasqualeCappi10 : Vera Gemma trovo che FLORIANA che FLORIANA SECONDI ABBIA CLONATO QUESTA PERSONA VERA GEMMA NON LA CONOSCO MA NON S… - blogtivvu : Vera Gemma e Antonella Elia hanno litigato? L’ex dell’Isola dei Famosi interviene -