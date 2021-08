Venezia | clima impazzito | come era ridotta la scorsa notte piazza San Marco in pieno agosto | Video

(Di domenica 8 agosto 2021). L'ultima, roboante, conferma arriva direttamente da. Già, perché nella serata di sabato 7, la città lagunare è stata colpita dall'acqua alta, che ha sommerso ovviamente ancheSan. Il Mose non è entrato in azione. Una scena del tutto insolita, quella dicolpita dall'acqua alta in piena estate. Scena insolita anche perché ormai da un anno a questa parte il Mose salvaguardava la città, eccezion fatta per l'acqua alta di dicembre 2020. E insomma, una scena surreale: acqua alta aSan ...

CRONACA, la fase tra le 21.30 e le 22.30 in cui il livello dell'acqua è via via aumentato in Piazza San Marco a Venezia, complice una rara acqua alta agostana, senza l'entrata in funzione del Mose. CRONACA, l'acqua alta torna a sorpresa a Venezia in pieno agosto. Il Mose non è entrato in funzione. Piazza San Marco è dunque tornata ad allagarsi. La marea ha toccato il picco poco prima delle 23.00