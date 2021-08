Venezia | acqua alta ad agosto | Piazza San Marco allagata

(Di domenica 8 agosto 2021) Aè tornata l'. Un fenomeno insolito per. Il Mose non è entrato in funzione eSansi è. Una marea anomala che ha toccato il picco poco prima delle 23 ...

è tornata l'alta. Un fenomeno insolito per agosto. Il Mose non è entrato in funzione e Piazza San Marco si è allagata. Una marea anomala che ha toccato il picco poco prima delle 23 ...Una scena del tutto insolita, quella dicolpita dall'alta in piena estate. Scena insolita anche perché ormai da un anno a questa parte il Mose salvaguardava la città , eccezion fatta ...A Venezia è tornata l'acqua alta. Un fenomeno insolito per agosto. Il Mose non è entrato in funzione e Piazza San Marco si è allagata. Una marea anomala che ha toccato il picco poco prima delle 23 sfi ...Il complesso situato al piano terra dell'edificio conventuale di Santa Maria Ausiliatrice a Castello verrà sistemato attraverso uno stanziamento di 200 mila euro, provenienti dalle somme che il Comune ...