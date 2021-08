Vangelo di domenica 8 agosto | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

(Di domenica 8 agosto 2021) Ci crediamo in Gesù? Ci crediamo in Colui che ha dato la sua vita per la nostra? O in fondo facciamo finta di credere? Riflessioni dide LadiGesù dice: “Io sono il pane disceso dal cielo”. È evidente che questo pane è l’Eucaristia, che è Gesù che si è offerto L'articolo proviene da Ladi

Così è stato per Elia , come ci ricorda la prima lettura della liturgia di questa, il ... che nasce dal vivere ile che si esprime nella libertà, nell'amore, nella verità, nella ...Neldi Giovanni carne indica l'umanità originaria e fragile che è la nostra: il verbo si è fatto carne. Vi do questa mia umanità, prendetela come misura alta e luminosa del vivere. Imparate ...Solo Gesù nutre l’anima, solo Gesù ci perdona dal male che da soli non riusciamo a superare. Solo Lui ci da la forza di amare e di perdonare nelle difficoltà. Sono le parole con le quali Papa Francesc ...Per godere di questo “privilegio” l’unica condizione che il Signore pone è di accogliere la sua Parola e ricevere Lui nell'Eucaristia. Grazie a questo duplice nutrimento io, persona fragile e debole, ...