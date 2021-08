Vaccini Covid | senza prima dose 2 | 2 milioni di over 50

(Di domenica 8 agosto 2021) Sono 2.257.514 gli50 che non si sono ancora sottoposti alladel vaccino anti-, pari al 23,39%. Tra gli60 quelli a cui non è ancora stata inoculato il vaccino sono 1.212.413, pari al 16,05%. E’ quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale all’emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. L'articolo proviene da Italia Sera.

... semestre bianco al via: elezioni comunali ei passaggi più a rischio Green pass, maggioranza divisa. Salvini: "Temo dovremo convivere colaltri dieci anni. Il vaccino? Rispetto la fila,...Il tasso dei nuovi positivi è 4,57% Sono 665 i nuovi contagiregistrati oggi, 8 agosto, in Toscana su 14.553 test di cui 8.882 tamponi molecolari e 5.671 ... Iattualmente somministrati ...Fabio Brucini, 56 anni, è istruttore subacqueo e collabora con il Sant’Anna di Pisa Per anni ha attraversato il deserto del Sinai e ha collaborato a progetti per le tribù ...Sembra essere ormai diventata una moda tra i giovani. Si va in vacanza, ci si diverte, si fa festa e poi, se si ritorna contagiati, tutto viene mostrato con un video. Da Riccione al ...