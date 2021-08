Vaccini Covid, oltre 71 milioni di dosi somministrate. Un milione di under 19 immunizzati (Di domenica 8 agosto 2021) La campagna in Italia prosegue con il 91% degli over 80 che si è vaccinato. Nella fascia tra i 50-59 anni la percentuale scende al 50%. Sono ancora oltre 4,4 milioni gli italiani over 50 che non hanno ricevuto neanche una dose del farmaco Leggi su tg24.sky (Di domenica 8 agosto 2021) La campagna in Italia prosegue con il 91% degli over 80 che si è vaccinato. Nella fascia tra i 50-59 anni la percentuale scende al 50%. Sono ancora4,4gli italiani over 50 che non hanno ricevuto neanche una dose del farmaco

Advertising

robersperanza : Solo nella giornata di ieri sono stati scaricati 6,7 milioni di Green Pass. È il segno della grande collaborazione… - fattoquotidiano : Covid, 12 notizie false sui vaccini che circolano su Internet: ecco il vademecum anti bufale - LaStampa : Covid, i vaccini modificano il Dna e non sono testati? - LukeDuke1268 : Ci siamo. Ora c'è decoupling in Italia tra decessi in eccesso e decessi Covid! E qualcuno sarà chiamato a spiegare… - infoitsalute : Covid. Il diktat di De Luca: “Vaccini obbligatori” -