Vaccini, 71.419.757 somministrazioni in Italia: ciclo completo per 63,47% (Di domenica 8 agosto 2021) Il totale delle somministrazioni di Vaccini anti - Covid in Italia è arrivato a 71.419.757. Lo riporta l'ultimo aggiornamento del report nazionale, secondo cui il numero complessivo delle persone immunizzate tocca quota 34.280.114.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini 419 Vaccini, 71.419.757 somministrazioni in Italia: ciclo completo per 63,47% Il totale delle somministrazioni di vaccini anti - Covid in Italia è arrivato a 71.419.757. Lo riporta l'ultimo aggiornamento del report nazionale, secondo cui il numero complessivo delle persone immunizzate tocca quota 34.280.114. Il ...

Coronavirus, primo weekend con le nuove regole sul Green Pass. Aifa: “Verosimile un richiamo all’anno” Le notizie sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di domenica 8 agosto. Ieri sono stati registrati quasi 7 mila casi nel nostro Paese: secondo l'ultimo monitoraggio dell'Iss l' ...

