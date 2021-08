Vaccinazioni anti Covid | Campania a un passo da quota 7 milioni di dosi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 8 agosto 2021) Sono 71.419.757 i vaccinisomministrati nel nostro Paese, il 96,5 per cento dellefinora consegnate, pari a 74.036.392 (51.713.415 Pfizer/BioNTech, 11.975.481 Vaxzevria di AstraZeneca, 8.337.914 di Moderna e 2.009.582 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 34.280.114 (il 63,47 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al-19, aggiornato alle 06:09 dell’8 agosto. ...