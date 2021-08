Vaccinati e contagiati? L'ultima scoperta sulla variante Delta: ecco il sintomo che non lascia scampo (Di domenica 8 agosto 2021) La variante Delta è ormai diventata predominante a livello mondiale: anche se i vaccini riescono a evitare lo sviluppo della malattia anche in caso di positività, è super contagiosa ed è difficile sfuggirle senza prendere le adeguate precauzioni. Tra l'altro oltre ai sintomi più comuni, come tosse, febbre e mancanza di respiro, questa mutazione del Covid può presentare delle caratteristiche ingannevoli: Joe Kanter, ufficiale sanitario della Louisiana, ha condiviso la sua esperienza basata sulle visite di molti pazienti. Quest'ultimi presentano spesso sintomi che sembrano essere riconducibili a un'allergia o ad altre malattie comuni, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Laè ormai diventata predominante a livello mondiale: anche se i vaccini riescono a evitare lo sviluppo della malattia anche in caso di positività, è super contagiosa ed è difficile sfuggirle senza prendere le adeguate precauzioni. Tra l'altro oltre ai sintomi più comuni, come tosse, febbre e mancanza di respiro, questa mutazione del Covid può presentare delle caratteristiche ingannevoli: Joe Kanter, ufficiale sanitario della Louisiana, ha condiviso la sua esperienza basata sulle visite di molti pazienti. Quest'ultimi presentano spesso sintomi che sembrano essere riconducibili a un'allergia o ad altre malattie comuni, come ...

Advertising

ladyonorato : Io non so più come dirlo che i rischi sono superiori a quanto si pensi. Ma chi non vuole sentire ragioni continua a… - Corriere : Nei (pochi) vaccinati contagiati il virus si ferma nel naso e solo per 2-3 giorni I dati e gli studi in corso - pary1977 : RT @marieta99044909: Che la stragrande maggioranza dei contagiati e ricoverati nelle terapie intensive non sono vaccinati, è una certezza… - Roberto72009892 : @bay_javi @7aannggeellaa7 @WG65400858 @ProfCampagna I ragazzi portatori asintomatici di virus che stanno in casa co… - argentofisico : RT @Svero__: @graziano_delrio Questo è quello che ha prodotto l'immunità di gregge da vaccino in Islanda. La percentuale di vaccinati conta… -