Vaccinare gli adolescenti | Francia e Italia spingono | Uk e Germania frenano

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 8 agosto 2021)gli. Inla campagna di immunizzazione prosegue con grande partecipazione anche da parte dei più giovani, inancor di più. Altri Paesi, come Gran Bretagna e, tengono il freno a mano tirato: sì al vaccino ai ragazzi, ma prediligendo i soggetti più fragili. E qualcun altro non ha ancora dato il via libera. Il quadro europeo In Europa sono due i vaccini contro il Covid-19 raccomandati dall’Agenzia del farmaco (EMA) per i ragazzi a partire dai 12 anni: Spikevax prodotto da Moderna e Comirnaty prodotto da Pfizer-BioNTech. Entrambi sfruttano la tecnologia a mRNA. A ...