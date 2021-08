Va a pesca e muore folgorato il giorno prima del suo matrimonio, Denis aveva solo 31 anni. La sua fidanzata era accanto a lui (Di domenica 8 agosto 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia allucinante. Il protagonista è un giovane 31enne di nome Denis Ricardo Faria Gurgel. Il giovane è un medico e si sta rilassando prima del suo matrimonio. aveva deciso di staccare un po’ la spina il giorno prima delle sue nozze, così era andato a pesca. Denis stava tenendo in mano una canna da pesca, quando lo strumento è rimasto bloccato in una linea elettrica ad alta tensione. Il giovane medico era insieme alla sua fidanzata, si trovavano a Cariri do Tocantins, a più di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 8 agosto 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia allucinante. Il protagonista è un giovane 31enne di nomeRicardo Faria Gurgel. Il giovane è un medico e si sta rilassandodel suodeciso di staccare un po’ la spina ildelle sue nozze, così era andato astava tenendo in mano una canna da, quando lo strumento è rimasto bloccato in una linea elettrica ad alta tensione. Il giovane medico era insieme alla sua, si trovavano a Cariri do Tocantins, a più di ...

Ultime Notizie dalla rete : pesca muore Muore folgorato con una canna da pesca in mano il giorno prima del matrimonio L'amo impigliato in una linea elettrica La coppia stava scattando delle foto con le canne da pesca e, quando hanno lanciato l'amo, questo è rimasto impigliato in una linea elettrica. Denis, allora, è ...

Medico brasiliano muore in uno strano incidente prima delle nozze ... stava reggendo una canna da pesca quando questa è stata attraversata da una carica elettrica a voltaggio elevato. Muore in uno strano incidente: il giorno dopo avrebbe dovuto sposarsi Le nozze tra ...

