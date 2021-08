Usa d’oro nella storia, coach Kiraly nella leggenda: quarto trionfo olimpico (Di domenica 8 agosto 2021) Le ragazze statunitensi battono il Brasile in finale e per la prima volta trionfano ai Giochi. Il loro allenatore invece aveva già tre ori da giocatore, due indoor e uno nel beach Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 8 agosto 2021) Le ragazze statunitensi battono il Brasile in finale e per la prima volta trionfano ai Giochi. Il loro allenatore invece aveva già tre ori da giocatore, due indoor e uno nel beach Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

yessoymoi : Congratulazioni alle USA girls per la medaglia d'oro ???? #Volleyball #Tokyo2020 - Gazzetta_it : Volley donne: Usa d’oro nella storia, coach Kiraly nella leggenda #Tokyo2020 - Zavits74 : Volley femminile: #TeamUSA macchina da guerra come al solito, cinica e inarrestabile, e manco c'hanno un campionato… - retrofuturjsm : Ma in che senso è la prima medaglia d'oro degli usa questa??? #Tokyo2020 - giufragio : Se avesse vinto un USA ci sarebbero stati gli stessi problemi? No, esattamente come sarebbe accaduto se il 4 marzo,… -