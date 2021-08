Uomini e Donne, Sossio Aruta presto al cinema con Giorgio Manetti (Di domenica 8 agosto 2021) Il pubblico di Uomini e Donne sicuramente ricorda Sossio Aruta e Giorgio Manetti, due colonne portanti del Trono Over, in questi anni in cui si è svolto il dating show di Maria De Filippi. I due Uomini non smettono di regalare sorprese, anche lontano dai riflettori di Canale 5. É stato reso noto, infatti, che Sossio e Giorgio sono diventati attori. I due prestanti gentleman stanno prendendo parte da alcune settimane alle riprese di un film, a svelarne qualche dettaglio è stato lo stesso Aruta sui ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 8 agosto 2021) Il pubblico disicuramente ricorda, due colonne portanti del Trono Over, in questi anni in cui si è svolto il dating show di Maria De Filippi. I duenon smettono di regalare sorprese, anche lontano dai riflettori di Canale 5. É stato reso noto, infatti, chesono diventati attori. I due prestanti gentleman stanno prendendo parte da alcune settimane alle riprese di un film, a svelarne qualche dettaglio è stato lo stessosui ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le donne invecchiano peggio degli uomini, in Italia il gap è maggiore. Studio sulla rivista Lancet, analizzati i da… - Agenzia_Ansa : FLASH | Dopo Massimo Stano, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di marcia. Lo ha vinto una pugliese… - rtl1025 : ?????? Dopo Massimo Stano, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di marcia. Lo ha vinto una pugliese come… - LourdesMariaS14 : RT @RadioSavana: Torino, grande manifestazione contro l'obbligo del passaporto sanitario. Migliaia di uomini, donne e bambini in piazza per… - abmsonia : RT @RadioSavana: Torino, grande manifestazione contro l'obbligo del passaporto sanitario. Migliaia di uomini, donne e bambini in piazza per… -