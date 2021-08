Una Vita, anticipazioni spagnole: Maite riallaccia i rapporti con Camino (Di domenica 8 agosto 2021) Maite tornerà nella Vita di Camino nel corso delle prossime puntate di Una Vita, come rivelano le anticipazioni spagnoledella soap opera di Canale 5. Nel dettaglio, dopo essere uscita di prigione, la pittrice ha dovuto dire addio alla sua amata che, dal canto suo, ha accettato di sposare Ildefonso pur non amandolo. Il matrimonio dei due giovani verrà celebrato insieme a quello di Emilio e Cinta, ma per il grande evento non mancheranno gli imprevisti. Innanzitutto, poco prima delle nozze, la giovane sparirà da Acacias lasciando un biglietto a Felicia e questo insospettirà Ildefonso. La ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 8 agosto 2021)tornerà nelladinel corso delle prossime puntate di Una, come rivelano ledella soap opera di Canale 5. Nel dettaglio, dopo essere uscita di prigione, la pittrice ha dovuto dire addio alla sua amata che, dal canto suo, ha accettato di sposare Ildefonso pur non amandolo. Il matrimonio dei due giovani verrà celebrato insieme a quello di Emilio e Cinta, ma per il grande evento non mancheranno gli imprevisti. Innanzitutto, poco prima delle nozze, la giovane sparirà da Acacias lasciando un biglietto a Felicia e questo insospettirà Ildefonso. La ...

Advertising

antoniospadaro : La #fede non è credere in una potenza che sazia (materialmente o spiritualmente), ma è fidarsi di una #attrazione,… - TNannicini : 30 anni fa la nave #Vlora. L'Italia diventava meta di migranti e non solo patria. La nostra storia è questa. Il nos… - chetempochefa : Sono arrivata in Italia senza conoscere la lingua, tra mille difficoltà. Per una speranza di vita migliore sono arr… - Meekong2 : @Mela09061860 Se é maggiorenne dovrebbe decidere lui della sua vita, se frequentare una facoltà che ha scelto o far… - lauramilla2021 : @miriammiyy Nelle statistiche della vita reale i mestieri dedicati alle donne sono quelli relativi all’accudimento,… -