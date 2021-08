Un podio in 19 discipline, 5 ori nell’atletica e 7 medaglie dal nuoto: così Tokyo ha spostato il baricentro dello sport italiano (Di domenica 8 agosto 2021) Almeno una gioia ogni giorno per tutti i 16 giorni di gare. Un podio conquistato in 19 discipline differenti. Le 40 medaglie conquistate dall’Italia ai Giochi di Tokyo raccontano solo in parte perché per i colori azzurri quelle appena concluse sono state le migliori Olimpiadi di sempre. Il record più significativo, anzi, riguarda proprio la capacità degli atleti italiani di primeggiare in 19 sport diversi (eravamo arrivati al massimo a 17 ad Atene 2004). È il segno tangibile di come lo sport in Italia stia viaggiando verso una nuova dimensione. Il bottino di medaglie è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Almeno una gioia ogni giorno per tutti i 16 giorni di gare. Unconquistato in 19differenti. Le 40conquistate dall’Italia ai Giochi diraccontano solo in parte perché per i colori azzurri quelle appena concluse sono state le migliori Olimpiadi di sempre. Il record più significativo, anzi, riguarda proprio la capacità degli atleti italiani di primeggiare in 19diversi (eravamo arrivati al massimo a 17 ad Atene 2004). È il segno tangibile di come loin Italia stia viaggiando verso una nuova dimensione. Il bottino diè ...

FBiasin : - 40 medaglie totali: record. - Almeno 1 medaglia al giorno: record. - Il primo oro nei 100m e nella 4x100! - Podio… - giomalago : Un bronzo che vale. Complimenti ad Abraham #Conyedo, che sale sul terzo gradino del podio nella #lottalibera, grazi… - fattoquotidiano : Un podio in 19 discipline, 5 ori nell’atletica e 7 medaglie dal nuoto: così Tokyo ha spostato il baricentro dello s… - weirdylena : RT @FBiasin: - 40 medaglie totali: record. - Almeno 1 medaglia al giorno: record. - Il primo oro nei 100m e nella 4x100! - Podio in 19 disc… - littlemixftlodo : RT @FBiasin: - 40 medaglie totali: record. - Almeno 1 medaglia al giorno: record. - Il primo oro nei 100m e nella 4x100! - Podio in 19 disc… -