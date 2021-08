(Di domenica 8 agosto 2021) Stava camminando con moglie e figlie, la più piccola nel passeggino, lungo via Ermete Novelli, una strada nel centro divicinastazione ferroviaria e a viale Papa Giovanni XXIII, il viale che porta a Città Alta, quando Tayari Marouan,di 34 anni, si è urtato accidentalmente con un ventenne: ne è nato un botta e risposta, al culmine del quale il piùè salito in casa sua, lì vicino, ha preso un coltello a serramanico e, ridisceso in strada, ha colpito al petto il trentaquattrenne. Un fendente netto, che ha raggiunto il cuore e che è risultato fatale per il padre di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tunisino accoltellato a morte in strada a Bergamo, fermato il presunto aggressore, è un italiano. All'origine una d… - Majden3 : RT @Misurelli77: Onorevole,ha dimenticato di dare anche un'altra notizia Oggi,a Bergamo,un italiano di 19 anni ha accoltellato a morte un… - Barabba1 : RT @Misurelli77: Onorevole,ha dimenticato di dare anche un'altra notizia Oggi,a Bergamo,un italiano di 19 anni ha accoltellato a morte un… - HuffPostItalia : Tunisino accoltellato a Bergamo da un giovane italiano davanti alla famiglia - Elo_Pinto : RT @Misurelli77: Onorevole,ha dimenticato di dare anche un'altra notizia Oggi,a Bergamo,un italiano di 19 anni ha accoltellato a morte un… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisino accoltellato

Le notizie che trapelano confermano come il giovane sia incensurato e avrebbeil ...dopo lo scontro sarebbe entrato in casa e tornato in strada avrebbe sferrato un fendente al. Il ...Un uomo di 34 anni,regolare da tempo in Italia, è stato ucciso a coltellate intorno alle 13.00 di domenica 8 agosto a Bergamo, in via Novelli, mentre passeggiava insieme a moglie, figlia minorenne e un neonato ...Bergamo, un uomo viene ucciso a coltellate davanti a sua moglie e ai suoi figli, in seguito ad una lite per strada, un ragazzo di 20 anni ...Il 34enne era a passeggio assieme alla moglie e ai due figli. Grave episodio quello avvenuto nel pomeriggio di oggi a Bergamo: un uomo di 34 anni è stato accoltellato ed è morto. Già fermato il 20enne ...