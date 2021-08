Tuffi | Italia senza medaglie | ma quanti giovani verso Parigi 2024! Una nidiata che fa sognare

Leggi su oasport

(Di domenica 8 agosto 2021) Nessuna medaglia a Tokyo, ma uno sguardo di fiducia2024. L’deiritorna dal Giapponeuna medaglia nella valigia, ma con la voglia di ripartire subito in questo triennio con una squadra giovane e sulla quale si può lavorare molto bene in chiave futura. Alle Olimpiadi di Tokyo non è arrivata la medaglia, ma le carte azzurre erano davvero poche, con i due sincro dal trampolino che potevano centrare il podio. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi avevano accarezzato questo obiettivo fino all’ultimo tuffo, ma il bronzo è sfumato via con l’errore sul doppio e mezzo indietro. Restano ...