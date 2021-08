Trofeo Gamper, tifosi del Barça cantano “Messi, Messi, Messi” prima della gara (Di domenica 8 agosto 2021) E’ iniziato da pochi istanti il Trofeo Gamper tra Barcellona e Juventus alla Johan Cruyff Arena a Barcellona, visto che il Camp Nou è occupato per lavori. Presenti alcuni migliaia di tifosi nell’impianto, e ovviamente non mancano striscioni e manifestazioni d’affetto per il Dieci, Leo Messi, che oggi ha annunciato in lacrime il suo addio ai catalani. All’ingresso in campo, tutti ad intonare la parola “Messi, Messi, Messi”, con tanti ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) E’ iniziato da pochi istanti iltra Barcellona e Juventus alla Johan Cruyff Arena a Barcellona, visto che il Camp Nou è occupato per lavori. Presenti alcuni migliaia dinell’impianto, e ovviamente non mancano striscioni e manifestazioni d’affetto per il Dieci, Leo, che oggi ha annunciato in lacrime il suo addio ai catalani. All’ingresso in campo, tutti ad intonare la parola “”, con tanti ...

