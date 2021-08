Trofeo Gamper: Barcellona Women a valanga sulla Juventus, 6-0 (Di domenica 8 agosto 2021) Il Barcellona Women a valanga sulla Juventus Women: il match valido per il Trofeo Gamper finisce 6-0 per le blaugrana La Juventus Women scende in campo contro il Barcellona, nel match valido per il Trofeo Gamper all’Estadi Johan Cruijff. Bianconere reduci da tre successi in amichevole contro Birkirkara, Servette e Montpellier. Secco 6-0 delle catalane alle bianconere che dopo soli 3 minuti erano già in doppio svantaggio. Gara poi in salita anche per alcune ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Il: il match valido per ilfinisce 6-0 per le blaugrana Lascende in campo contro il, nel match valido per ilall’Estadi Johan Cruijff. Bianconere reduci da tre successi in amichevole contro Birkirkara, Servette e Montpellier. Secco 6-0 delle catalane alle bianconere che dopo soli 3 minuti erano già in doppio svantaggio. Gara poi in salita anche per alcune ...

