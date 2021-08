Tragedia nella musica : è morta la famosa artista, aveva solo 39 anni. Fan sotto choc (Di domenica 8 agosto 2021) Star della musica internazionale muore a 39 anni: struggente addio di Justin Timberlake. Justin Timberlake è distrutto dal dolore. Una famosa star internazionale è morta a soli 39 anni: il suo addio ha commosso i fan. foto da instagram Justin Timberlake nelle scorse ore ha fatto un triste annuncio sul suo profilo Instagram. La popstar americana ha annunciato la scomparsa di una star internazionale della musica. Stiamo parlando di Nicole Hurst, che oltre ad essere stata una sua corista, ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale. La giovane ... Leggi su cityroma (Di domenica 8 agosto 2021) Star dellainternazionale muore a 39: struggente addio di Justin Timberlake. Justin Timberlake è distrutto dal dolore. Unastar internazionale èa soli 39: il suo addio ha commosso i fan. foto da instagram Justin Timberlake nelle scorse ore ha fatto un triste annuncio sul suo profilo Instagram. La popstar americana ha annunciato la scomparsa di una star internazionale della. Stiamo parlando di Nicole Hurst, che oltre ad essere stata una sua corista, ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale. La giovane ...

Advertising

Montecitorio : #8agosto 1956 - nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, la tragedia di #Marcinelle. Perse… - crocerossa : ?? 'L'8 agosto del 1956, in Belgio, accadde una delle più grandi tragedie sul #lavoro e ancora oggi, troppo spesso,… - gualtierieurope : Ennesima tragedia sfiorata a #Roma per il crollo di un albero a #Monteverde. Non è più accettabile mettere a repent… - isamarto66 : RT @UILofficial: #8agosto1956 la tragedia di #Marcinelle, l'incidente nella miniera di carbone in Belgio che provocò la morte di 262 person… - boni_franco : RT @Agenzia_Dire: L'#8agosto 1965 nella tragedia di #Marcinelle in #belgio persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani. https://t.c… -