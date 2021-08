Tragedia alla Gola della Rossa: 'guida' precipita e muore sotto gli occhi dei 5 escursionisti che accompagnava. Recuperato il corpo, in ... (Di domenica 8 agosto 2021) GENGA - E' stato Recuperato nel pomeriggio il corpo della guida alpina precipitata alla Gola della Rossa mentre accompagnava 5 escursionisti. escursionisti che sono stati tratti in salvo dai ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 8 agosto 2021) GENGA - E' statonel pomeriggio ilalpinatamentreche sono stati tratti in salvo dai ...

