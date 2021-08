Tra record e angosce si è conclusa un'Olimpiade irripetibile (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Gli oltre quattromila atleti entrano dai quattro angoli dello stadio Olimpico di Tokyo per celebrare la chiusura di un evento che non doveva esserci, e lo fanno nel giorno in cui gli Stati Uniti superano la Cina per numero di ori vinti, 39 a 38, dopo aver dominato la classifica delle medaglie totali, 113, contro gli 88 dei cinesi, i 71 russi, 65 dei britannici. L'Italia chiude settima con 40 medaglie, di cui 10 d'oro, record dai tempi di Roma '60. C'erano più discipline rispetto a quella storica edizione, ma gli azzurri hanno vinto nelle gare tradizionali, non sullo skate o l'arrampicata. E nell'atletica hanno conquistato cinque ori, trionfando nella gara regina, i ... Leggi su agi (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Gli oltre quattromila atleti entrano dai quattro angoli dello stadio Olimpico di Tokyo per celebrare la chiusura di un evento che non doveva esserci, e lo fanno nel giorno in cui gli Stati Uniti superano la Cina per numero di ori vinti, 39 a 38, dopo aver dominato la classifica delle medaglie totali, 113, contro gli 88 dei cinesi, i 71 russi, 65 dei britannici. L'Italia chiude settima con 40 medaglie, di cui 10 d'oro,dai tempi di Roma '60. C'erano più discipline rispetto a quella storica edizione, ma gli azzurri hanno vinto nelle gare tradizionali, non sullo skate o l'arrampicata. E nell'atletica hanno conquistato cinque ori, trionfando nella gara regina, i ...

Advertising

Agenzia_Italia : Tra record e angosce si è conclusa un'Olimpiade irripetibile - LuigiSerra2 : RT @Giannilostorto: Tra i tanti che quest’estate stanno festeggiando imprese da record c’è anche la squadra #Luiss. In @UniLUISS coniugare… - ElenaLucchini : ????? #ITALIA DA LEGGENDA ???? Mai così forti! Si è chiusa #Tokyo2020 con un bilancio straordinario, 40 medaglie p… - fr_nazzaro : RT @Giannilostorto: Tra i tanti che quest’estate stanno festeggiando imprese da record c’è anche la squadra #Luiss. In @UniLUISS coniugare… - massimosideri : RT @Giannilostorto: Tra i tanti che quest’estate stanno festeggiando imprese da record c’è anche la squadra #Luiss. In @UniLUISS coniugare… -